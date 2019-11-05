بلعمري يقترب من الرحيل عن #الشباب
خلال فترة الانتقالات الشتوية

بلعمري يقترب من الرحيل عن #الشباب

2019/11/05
الساعة 8:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

اقترب الجزائري الدولي جمال بلعمري من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة “النهار” الجزائرية، أن المشاكل العديدة بين جمال بلعمري وإدارة نادي الشباب قد تعجل برحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الأندية الإماراتية والقطرية ترغب في التعاقد مع بلعمري، خاصة بعد تألقه مع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأضافت الصحيفة الجزائرية أن نادي الاتحاد يُفكر أيضًا في التعاقد مع المدافع الجزائري بلعمري، لرغبته في تدعيم صفوفه بلاعبين جدد تحت قيادة المدير الفني الهولندي تين كات.

يُذكر أن جمال بلعمري شارك في 5 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.


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