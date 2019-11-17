بلماضي يُعلق على تمثيل بنزيمة للجزائر

المواطن - مروة نبيل

علق مدرب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، جمال بلماضي، على احتمالية تمثيل مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة لمحاربي الصحراء.

وقال بلماضي: “البعض يسألني إن كنت مهتمًّا باحتمالية تمثيل كريم بنزيمة لمنتخب الجزائر أؤكد لكم أنني سعيد بالأسماء التي تشكل خط الهجوم، فبغداد بونجاح، وسليماني، وديلور، وسوداني، يقدمون مستويات رائعة”.

أزمة بنزيمة:

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لو جراييت، أكد أن بنزيمة لن يعود مرة أخرى لتمثيل المنتخب؛ مما جعل نجم ريال مدريد يخرج ويرد بأنه يريد الحصول على فرصة لتمثيل أي منتخب آخر لإثبات قدراته التهديفية.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن بنزيمة يُمكنه فقط تمثيل منتخب الجزائر في حال تنازل عن الجنسية الفرنسية بقرار من حكومة فرنسا أو بقرار شخصي منه مع تقديمه الأوراق الكاملة للحصول على الجنسية الجزائرية من جديد.

وتنص المادة الـ18 في لوائح الفيفا أنه يُمكن لكريم بنزيمة طلب اللعب مع منتخب الجزائري موطن والده ووالدته بعد التأكد من تنازله عن الجنسية الفرنسية.

يذكر أن بنزيمة المولود في فرنسا تخلى عن جنسية الجزائر بعد بلوغه سن الـ18 عامًا؛ بسبب القوانين الفرنسية التي تنص على امتلاك الشخص هناك لجنسية واحدة فقط.