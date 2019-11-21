بلومبرغ: ساما تراقب نمو القروض المحلية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تراقب المملكة، ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، عن كثب مدى إقراض البنوك للمستثمرين المحليين الراغبين في شراء أسهم في أرامكو، وما هو تأثير العرض الضخم على القطاع المالي في المملكة.

وبحسب وكالة بلومبرغ، تطلب ساما تحديثات يومية حول مقدار القروض التي تقدمها البنوك، محذراً من أي إخلال بأي شرط بعد أن خفف شروط الإقراض، ووضع التسهيلات المصرفية الممنوحة للأفراد والمؤسسات، والسماح بإقراض المكتتبين في أرامكو حتى ضعف قيمة اكتتابهم، في حين كانت القواعد السابقة تسمح فقط بإقراض قيمة الاكتتاب، وذلك قبيل بدء الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو، نقلا عن مصدر رفض الكشف عن اسمه.

وقالت المصادر: إن مسؤولي القطاع المصرفي يشعرون بالقلق من أن المزايا المخصصة لاكتتاب أرامكو، قد تحرم القطاع الخاص من الحصول على احتياجات مالية أخرى.

يُذكر أن ساما عقدت اجتماعًا في أكتوبر مع البنوك المحلية؛ لضمان امتلاكها السيولة الكافية لتمويل قروض الاكتتاب في أرامكو، وتوفير القروض الكافية لدعم المستثمرين في الاكتتاب العام.

وكانت أرامكو طرحت 1.5% من رأسمالها للاكتتاب العام بداية هذا الأسبوع، حيث تم تقييم الشركة بين 1.6 تريليون دولار إلى 1.7 تريليون دولار.