بلومبيرغ: اتفاقية الرياض تعكس مصداقية المملكة 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أبرمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والانفصاليون الجنوبيون، اتفاق سلام، في المملكة يوم الثلاثاء، لينهوا رسميًا، الخلافَ الذي هدد جهودهم المشتركة لمواجهة ميليشيا الحوثي الذين تدعمهم إيران في السيطرة على العاصمة.

وتم توقيع الاتفاقية في الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، والإدارة اليمنية للرئيس عبدربه منصور هادي.

وتابع التقرير: “نجاح توقيع اتفاقية الرياض يعكس مصداقية حكومة المملكة، ويمنحها فرصة أكبر للتفاوض مع الميليشيا الحوثية”.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قال إن اتفاق الرياض رسالة للعالم بأن الحل السياسي ممكن بين الأطراف اليمنية، متابعا أن فجرا جديدا سيشرق في اليمن، وفي الوقت نفسه، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن الاتفاق “خطوة مهمة لدفع تسوية سلمية للنزاع في اليمن”.

وكان النزاع الحوثي تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بمقتل عشرات الآلاف وترك الملايين جائعين ومشردين.