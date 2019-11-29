بلومبيرغ تتحدث عن الاكتتاب الأكبر عالميًّا .. السعوديون يدعمون رؤية ولي العهد

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كان اكتتاب أرامكو الأولي، ولازال، حديث الصحف ووكالات الأنباء في العالم، ونشرت وكالة بلومبيرغ تقريرًا في أكتوبر الماضي بعنوان: أكبر اكتتاب عام في العالم يختبر ثقة السعوديين في ولي العهد.

وقالت بلومبيرغ في تقريرها آنذاك، إن السعوديين، ينتظرون الحصول على قطعة من الشركة الوطنية، ويرون أنه ليس استثمارًا عشوائيًا، فالشركة لها تاريخ، ومستقرة جدًا، والجميع يرى أنها تتجه إلى طريق واحد فقط، وهو الصعود.

واجب وطني:

وأشارت الوكالة إلى أن السعوديين يرون أن شراء الأسهم المعروضة في أرامكو، ليس فقط استثمارًا ذكيًا، بل وواجبًا وطنيًا يُظهر به المواطنون دعمهم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولفتت أن وسائل الإعلام المحلية، والمواطنين أنفسهم، يشجعون بعضهم على الاستثمار في أهم أصول المملكة؛ لكون الاكتتاب جزءًا من الرؤية الكبرى التي تحظى بدعم واسع لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة.

وأضافت: ينتشر هاشتاق اكتتاب أرامكو، أو الاكتتاب العام على تويتر، ويطرح عليه السعوديون أسئلة حول العرض، ويسألون المشورة، ويقدم المحللون أفكارهم ويحثون السعوديين على الاستثمار.

وفي حوار بلومبيرغ مع عدد من المواطنين السعوديين، قالت مشاعل، وهي من سكان الرياض: إنها شركة سعودية لذا فأنا أشعر بواجب وطني للاستثمار فيها.

وقال عبد الله الزيلعي، طبيب من أبها إنه يعرف أشخاصًا أجّلوا فكرة شراء منازل للاستثمار في أرامكو، وأضاف عبد الله الغامدي، مستشار قانوني، أن الاكتتاب سيكون حدثًا هائلًا في تاريخ المملكة، وينبغي على المستثمرين السعوديين أن يفخروا بحقيقة أنهم يمتلكون أسهمًا في مؤسسة عالمية لعبت دورًا هامًا في تحول المملكة.

نتائج سامبا كابيتال:

وأعلن المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون للاكتتاب الأولي لشركة أرامكو السعودية، سامبا كابيتال، والأهلي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، نتائج الاكتتاب للأيام الـ12 الأولى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات 166.275.447.560 ريالًا.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لاكتتابات الأفراد، التي انتهت فترة اكتتاب شريحتهم أمس (الخميس) 47.411.624.960 ريالًا سعوديًا بـ4.906.952 مكتتبًا وعدد أسهم بلغ إجماليها 1.481.613.280 سهمًا.