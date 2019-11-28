بماذا علّق نصراوي عند مقابلته رئيس #الهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

وثق مشجع لنادي النصر مقطع فيديو له أثناء حديثه مع فهد بن نافل رئيس الهلال، وذلك عقب احتفاله بتتويج الزعيم ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني.

وقال المشجع النصراوي في مقطع فيديو متداول عبر تويتر: قسمًا بالله، أنا مشجع للنصر لكنني سعيد للغاية من أجل فهد بن نافل فهو يستحق.

وردّ رئيس الهلال عليه قائلًا: شكرًا لك وألف مبروك لجميع الهلاليين ودائمًا سعداء.

وأضاف فهد بن نافل للمشجع النصراوي: بالطبع روحك رياضية وإذا كان هناك أي ممثل للوطن سندعمه، والهلال كان يمثل الوطن وحقق إنجازًا وهذا شيء جيد للغاية.

وسيخوض الهلال مباراته الأولى في مونديال الأندية بقطر ضد نادي الترجي التونسي بطل إفريقيا يوم 14 ديسمبر المقبل.

وفي حال فاز الهلال على الترجي فسيواجه نادي فلامنجو البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية في دور نصف النهائي يوم 17 ديسمبر المقبل.

يذكر أن لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت عن تأجيل مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حال عبر الزعيم لدور الأربعة في مونديال الأندية.