بنس: قواتنا باقية في سوريا والعراق
وصل قاعدة عين الأسد في زيارة سرية

بنس: قواتنا باقية في سوريا والعراق

2019/11/23
الساعة 6:32 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن القوات الأمريكية باقية في العراق وسوريا؛ لتعزيز الشراكة مع حلفاء واشنطن.

ووصل بنس إلى العراق- قبل قليل- في زيارة لم يعلن عنها من قبل، إلا أن المصادر الإعلامية أكدت أن المسؤول الأمريكي الرفيع لن يلتقي أي من القادة السياسيين في العراق.

وتابع بنس: نؤكد لحلفائنا في سوريا أننا نقف إلى جانبهم.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، أن بنس سيتفقد قوات بلاده في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

وهذه هي الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أمريكي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر 2018 لساعات فقط؛ ما أثار جدلًا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.

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