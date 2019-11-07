بني صدر: خامنئي يخسر 40 عامًا من الدم والمال بسبب مظاهرات بغداد وبيروت

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر، الذي يعيش في المنفى في فرنسا، لـ “Voice of America”، إن الاحتجاجات الشعبية المستمرة في كل من العراق ولبنان قد تسببت في خراب ما يقرب من 40 عامًا من تخطيط إيران.

وتابع: “سياسة النظام الإيراني تسعى لإنشاء هلال يوحد إيران بالعراق، سوريا ولبنان، والآن بدأ في الانهيار”.

وواصل “الصدر”: “لا يستطيع المرشد خامنئي، أن يوضح لشعبه كيف أن 40 عامًا من الجهود، مدعومة بالدم والمال، قد تراجعت بسرعة مع هذه الحركات الشعبية”.

وأكد أن كلاًّ من العراقيين واللبنانيين يخبرون قادتهم، إنهم يريدون حكومات ديمقراطية وليس أنظمة تفرضها طهران.

وكانت الاحتجاجات العراقية بدأت متفرقة، وتوسعت بشكل مطرد، ليصل عدد المتظاهرين إلى نحو 200 ألف عراقي؛ محتجين على وجود النفوذ الإيراني في أنظمة الدولة، ويرددون شعارات على غرار: “عراق حرة حرة، إيران برا برا”.

وغمرت الاحتجاجات لبنان أيضًا، فيما يعد جزءاً من ثورة متنامية ضد جهود إيران لإظهار قوتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.