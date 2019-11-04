بهدف بريجوفيتش .. #الاتحاد يتقدم على الوصل في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بتقدم العميد بهدف دون رد.

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي المقامة الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بضغط كبير من لاعبي العميد، ولكن لم ينجح لاعبوه في هز الشباك حتى الدقيقة 28.

وحصل العميد على ركلة جزاء، سددها الصربي ألكسندر بريجوفيتش بنجاح، وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، ولكن لم يتمكن أيٌّ منهما في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي بتقدم النمور.

يُذكر أن مباراة الاتحاد ضد الوصل التي أُقيمت في الإمارات ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قد انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بنتيجة 2/ 1.