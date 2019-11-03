بهدف عكسي.. #الهلال يتقدم على #عرعر في الشوط الأول
ضمن منافسات دور الـ64 من الكأس

بهدف عكسي.. #الهلال يتقدم على #عرعر في الشوط الأول

2019/11/03
الساعة 8:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الهلال ضد عرعر، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

وبدأت مباراة الهلال ضد عرعر المقامة على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، بضغط كبير من الزعيم، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، وسط دفاع قوي من لاعبي الفريق الضيف.

وحصل الزعيم على ركلة حرة في الدقيقة 43 نفذها هتان باهبري، ليحولها اللاعب عادل هماني في الشباك بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد عرعر بتقدم الأزرق بنتيجة 1/0.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستعادة الثقة وتسجيل مزيد من الأهداف خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد عرعر اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي.

 


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