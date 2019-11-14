بهدف قاتل.. الأخضر يفوز ويتصدر مجموعته

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية وأوزبكستان التي أُقيمت على استاد باختاكور في العاصمة طشقند، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بفوز الأخضر بنتيجة 3/2.

مباراة السعودية وأوزبكستان

وبدأت مباراة السعودية وأوزبكستان بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من هز شباك الأخضر في الدقيقة 16، بعد خطأ من اللاعب ياسر الشهراني، ليضغط الأخضر بحثًا عن التعادل.

ونجح الأخضر في تسجيل التعادل عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء سددها النجم سلمان الفرج بنجاح، وضغط الفريقان بحثًا عن إحراز هدف جديد ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية وأوزبكستان بنتيجة 1/1.

الأخضر ينتفض

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريقان وحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعدما اصطدمت الكرة بيد ياسر الشهراني، وسددها اللاعب بنجاح في الدقيقة 56 من أحداث مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم.

واستمرت محاولات المنتخبين، وأهدروا العديد من الفرص، قبل أن ينجح سلمان الفرج في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 85، وضغط الأخضر بقوة، وتمكن النجم سالم الدوسري من إحراز هدف في الدقيقة 89 من تسديدة مميزة، لتنتهي مباراة السعودية وأوزبكستان بفوز الأخضر بثلاثية.

وبعد مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم، خطف الأخضر صدارة المجموعة بعدما رفع رصديه إلى 8 نقاط، فيما تصدر رصيد المنتخب الأوزبكي عند 6 نقاط.

أهداف المباراة | أوزباكستان 2 : 3 السعودية#معاك_يالأخضر 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/5ECXaAkGyQ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 14, 2019