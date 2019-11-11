بوتين غاضبًا: كفوا عن السرقة

المواطن - متابعة

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أداء الجهات المسؤولة عن بناء مطار فوستوشني الفضائي، وقال إن الانتهاكات في سير تنفيذ المشروع لم تتوقف بعد.

وأضاف خلال اجتماع حكومي اليوم الاثنين: “لقد قلت مائة مرة… اعملوا بشفافية… يتم تخصيص أموال ضخمة نظرًا لتمتع المشروع بأبعاد وطنية، لكن لا… تتم سرقة مئات الملايين، هناك العشرات من القضايا الجنائية وأشخاص في السجن”.

ولفت إلى أنه رغم هذه الإجراءات تستمر السرقة، في إشارة إلى أن على الحكومة تشديد القيود الرقابية على سير تنفيذ المشروع.

وتقدر قيمة المشروع، الذي انطلق في 2012، بنحو 92 مليار روبل (حوالي 1.46 مليار دولار)، وتم تأجيل موعد النهائي لتدشين المشروع عدة مرات.