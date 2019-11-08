بوغبا يصدم مانشستر يونايتد ويُحدد وجهته المقبلة

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية: إن اللاعب الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يفكر في العودة لصفوف يوفنتوس الإيطالي في صيف 2020.

وكان بوغبا ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في صيف العام الجاي، لكنه بقي في الآخر مع الفريق الإنجليزي.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية: إن بوغبا يريد العودة لصفوف يوفنتوس في صيف العام المقبل.

وسيرحب يوفنتوس بخطوة بوغبا خاصة أن البيانكونيري لن يمانع ضم اللاعب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 مع الديوك الفرنسية في روسيا.

يذكر أن عقد بوغبا الحالي مع مانشستر يونايتد سينتهي بحلول صيف عام 2021.

وكان بوغبا انضم لـ صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2016 قادمًا من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.