بوليفيا تقطع علاقاتها بـ فنزويلا وتطرد الدبلوماسيين

المواطن - متابعة

أعلنت بوليفيا، مساء اليوم الجمعة، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فنزويلا وطرد جميع الدبلوماسيين الذين يمثلون حكومة نيكولاس مادورو.

ولم تصدر بعدُ بيانات رسمية للكشف عن أسباب هذه الخطوة أو تبعاتها.

في سياق آخر، توصلت حكومة بوليفيا المؤقتة وبرلمانيون من حزب الرئيس اليساري المستقيل إيفو موراليس إلى اتفاق فيما يبدو لإجراء انتخابات رئاسية جديدة؛ أملًا في أن يساعد ذلك في حل الأزمة السياسية بالبلاد.

واستقال موراليس، الأحد الماضي، تحت ضغط احتجاجات وعنف على مدى أسابيع بعد انتخابات أُجريت يوم 20 أكتوبر وفاز فيها بأغلبية ساحقة، لكن نتيجتها شابتها مزاعم تزوير واسعة النطاق.

وفي جلسة عقدها مجلس الشيوخ في وقت متأخر أمس الخميس، قالت عضو في حزب الحركة من أجل الاشتراكية، الذي ينتمي إليه موراليس: إن هناك اتفاقًا بين المعارضة والحكومة على إجراء انتخابات رئاسة بأسرع ما يمكن.