بومبيو: احتجاجات إيران سببها سوء إدارة النظام

المواطن - متابعة

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن سبب الاحتجاجات الرئيسي في إيران هو سوء إدارة النظام وليس العقوبات المفروضة.

وكشف بومبيو، بحسب ما نقل عنه موقع قناة “إيران إنترناشيونال-عربي”، أنَّه تم فرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، “لدوره في قطع الإنترنت، وحرمان الشعب الإيراني من التداول الحر للمعلومات”.

وأكد أنه “حق أساسي لكل إيراني أن يتواصل بحرية مع الآخرين”، مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية سعت لحرمان الشعب من أن يُسمع صوته.

وزير الخارجية الأميركي أكد أن واشنطن تسعى إلى أن تجعل الشركات المزودة للإنترنت لقادة إيران، الذين يحرمون شعبهم من الإنترنت، تعي ما تقوم به.

وكان بومبيو أكد، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستحاسب مسؤولي النظام الإيراني الذين يقمعون بعنف الشعب الإيراني.

وكتب بومبيو على حسابه في “تويتر” تعليقاً على فرض عقوبات أميركية على وزير الاتصالات الإيراني: “سنحاسب أفراد النظام الإيراني على قمعهم العنيف لشعبهم”.