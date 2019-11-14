بومبيو: نعمل مع المملكة لمواجهة إيران

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تعمل مع السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار.

وقال بومبيو في تصريح له على تويتر الخميس إنه عقد اجتماعًا مثمرًا مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، قد ترأس وفد السعودية الخميس في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي بحث مستجدات الأوضاع في سوريا وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

وضم وفد المملكة وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أكد الأربعاء، أن واشنطن ستواصل قيادة التحالف الدولي في محاربة داعش.

جاء ذلك في بداية أعمال المؤتمر السنوي للدول المشاركة في “التحالف ضد داعش”، بمشاركة وزراء من 35 دولة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس.

وحث وزير الخارجية الأمريكي الدول الأعضاء في التحالف على استعادة المتشددين الأجانب وتعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية بكل من العراق وسوريا، والتي تضررت بشدة بسبب الصراع.