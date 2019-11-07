بومبيو: يجب التحرك الدولي لمواجهة الابتزاز النووي الإيراني
أكد أن استفزازات طهران المتصلة تتطلب ذلك

بومبيو: يجب التحرك الدولي لمواجهة الابتزاز النووي الإيراني

2019/11/07
الساعة 7:19 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إن خطوات التصعيد النووي التي تقوم بها إيران في الآونة الأخيرة تثير قلقًا يجب أن يحرك كل الدول لزيادة الضغوط عليها، وذلك بعدما استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم في إحدى منشآتها النووية.

وأضاف الوزير الأمريكي في بيان: ”إن توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي يثير قلقًا من احتمال تأهبها لتبني خيار الانفصال النووي السريع“.

وتابع قائلًا: ”حان الآن وقت أن ترفض كل الدول الابتزاز النووي الذي يمارسه هذا النظام وتتخذ خطوات جادة لزيادة الضغط متابعًا أن استفزازات إيران العديدة المتصلة تتطلب هذا“.


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