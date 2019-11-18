بيتروس: #النصر بطل الدوري

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر، أن أصفر العاصمة سيُتوج بـ لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2019-2020.

وتحدث بيتروس قائلًا: النصر هو بطل الدوري بمشيئة الله، والموسم سيكون رائعاً بالنسبة لنا.

وأضاف بيتروس: أحب اللعب في ملعب جامعة الملك سعود، ولدي ذكريات جميلة مع هذا الملعب بالطبع.

وأكمل بيتروس حديثه قائلًا: اللعب ضد ميسي صعب بل مستحيل، وهو بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم، وسعدت جدًا بمتابعة مباراة الأرجنتين والبرازيل في الرياض، لأن الشعب السعودي محب لكرة القدم بشكل كبير.

يذكر أن بيتروس حضر مباراة البرازيل والأرجنتين رفقة مواطنيه جوليانو ومايكون نجمي النصر حيث انتهت المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد سجله النجم ليونيل ميسي في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول.