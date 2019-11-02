بيتروس: هذا مصير #النصر في المنافسة على دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أوضح اللاعب البرازيلي بيتروس، لاعب وسط النصر، مصير أصفر العاصمة حول المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2019-2020.

وتحدث بيتروس بعد مباراة النصر وأبها قائلًا: النصر لعب بشخصية البطل اليوم أمام أبها، وبالطبع الحصول على النقاط الثلاث أمر رائع من أجل المنافسة على لقب الدوري.

وتابع بيتروس: ننفذ تعليمات المدرب روي فيتوريا ونأخذ كل مباراة بمفردها ونسعى إلى التطور وتقديم الأفضل وبعد كل هذا سيكون اللقب من نصيب النصر.

وأضاف لاعب النصر: لدينا مدرب كبير اسمه فيتوريا نسعى دائمًا إلى تنفيذ مطالبه في أرضية الملعب.

وافتتح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله التسجيل للنصر في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وأضاف اللاعب يحيى الشهري بعد ذلك الهدف الثاني لنادي النصر في الدقيقة السادسة والعشرين، ثم سجل حمد الله الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة السادسة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر وأبها، بتقدم العالمي بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب المغربي نور الدين أمرابط من إحراز الهدف الرابع للعالمي في الدقيقة الـ59 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي بيتروس.

وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 17 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة في المركز العاشر.