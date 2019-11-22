بيع باجاني بـ5.5 مليون دولار في معرض السيارات

المواطن - الرياض

حققت سيارة باجاني ZONDA RIVIERA الصفقة الأعلى في البيع، في اليوم الأول من مزاد معرض الرياض للسيارات، بعد أن بيعت بـ5.5 مليون دولار، حيث شهدت السيارة مزايدات عدة قبل أن تصل إلى هذا المبلغ.

وتتواجد في معرض الرياض للسيارات، المعرض الأكبر في الشرق الأوسط، 1200 سيارة معدلة ونادرة وكلاسيكية قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أنحاء العالم.

ويقام في معرض الرياض للسيارات مزادان، أحدهما أقيم اليوم الجمعة 22 نوفمبر وعرضت به 60 سيارة، والآخر سيقام غدًا السبت 23 نوفمبر، وستعرض به 160 سيارة، ويمكن لعشاق السيارات اقتناء السيارات المعروضة، كما يتيح لهم المعرض الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، التي تلبي شغفهم على مدى 6 أيام، من الخميس 21 نوفمبر وحتى الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م.