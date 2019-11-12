بيع فرخ شاهين بـ400 ألف ريال

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

سجل مزاد الصقور بمحافظة حفر الباطن، مساء اليوم الثلاثاء، أعلى قيمة شرائية لنوع فرخ شاهين تم بيعه بمبلغ 400 ألف ريال.

وشهد المزاد إقبالًا كبيرًا من الزوار بعد أن تم صباح اليوم الإعلان عن الشاهين في مواقع التواصل وعن مواصفاته التي تعتبر نادرة.

وأوضح رئيس سوق الصقور بحفر الباطن، فالح بن محمد العدواني، في تصريحات إلى “المواطن“، أن الشاهين يعتبر من النوادر بعد اكتماله للمواصفات من ناحية الطول والعرض والوزن، ويعتبر هو الثاني الذي تم صيده هذا الموسم بعد شاهين عرعر الذي بيع بـ610 آلاف ريال قبل أسبوع.