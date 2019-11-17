بيل يحدد مصيره بعد مغادرة الريال

بيل يحدد مصيره بعد مغادرة الريال

2019/11/17
الساعة 7:08 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - محمد سمعه

حدد اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، مصيره وذلك بعدما يترك النادي الملكي.

وقالت صحيفة أس الإسبانية، إن بيل لن يمانع الانتقال إلى الدوري الصيني من أجل ضمانه الاستمرار في تقاضي راتب مالي كبير بعد مغادرة ريال مدريد.

ويؤمن بيل أنه لن يوجد أي ناد أوروبي، يدفع له مبلغًا ماليًا كبيرًا حيث قرر اللاعب الرحيل للدوري الصيني المناسب لطموحاته المالية.

وسجل بيل 104 أهداف وصنع 67 تمريرة حاسمة في 238 مباراة مع ريال مدريد منذ الانضمام للنادي الملكي قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي في عام 2013.

وكان بيل غاب عن آخر 6 مباريات لـ ريال مدريد بسبب الإصابة في الكاحل.

وسبق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي إبداء اهتمامهما بالتعاقد مع بيل في حال قرر ترك ريال مدريد.

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