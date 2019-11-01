بيل يغيب عن قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، استبعاد اللاعب الويلزي غاريث بيل من قائمة الريال التي تواجه ريال بيتيس في الدوري الإسباني غدًا السبت.

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي لـ مباراة الريال وريال بيتيس: نحن ندعم غاريث بيل وهو موجود معنا في الفريق ونحن في انتظار عودته بصورة نهائية للفريق.

وتابع زيدان: بيل يبدو جيدًا بالنسبة لي، ولكنه لن يكون جاهزًا للمشاركة أمام ريال بيتيس.

وأضاف مدرب ريال مدريد: أنتظر الكثير من إدين هازارد، وأنتظر رؤيته متألقًا مع ريال مدريد كما كان حاله مع تشيلسي.

وفي سياق آخر، أكد الصربي لوكا يوفيتش أنه كان يواجه ضغطًا كبيرًا قبل تسجيل أول أهدافه مع ريال مدريد الإسباني، متمنيًا أن تثق فيه الجماهير.

وانضم يوفيتش إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، ونجح في تسجيل أول أهدافه ضد ليجانيس في الدقيقة الأولى من الزمن المحتسب بدل الضائع.

وقال يوفيتش: “لم يكن الأمر سهلًا، لقد انتظرت كثيرًا لتسجيل هذا الهدف.. كنت أعاني من ضغط كبير، لكني كنت مدركًا لقدراتي وكنت أعلم أنها مسألة وقت”.

وأضاف خلال تصريحاته لوسائل إعلام صربية: “أكثر ما كان يحفزني هو رغبتي في أن أثبت لقيادات النادي الأكبر في العالم أنهم لم يخطئوا حين تعاقدوا معي”.

وأشار يوفيتش إلى أنه شعر بارتياح شديد وأزاح حملًا كبيرًا، بعدما سجل أول أهدافه بقميص الريال، وتابع: “كانت فترة صعبة لكني لم أشك لحظة في قدراتي، لا أنا ولا المحيطين بي، سواء الزملاء أو المدرب زين الدين زيدان”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الجماهير كانت قاسية للغاية ولم يكن قراءة هذه المقالات أمرًا لطيفًا. أتمنى أن يثقوا فيّ أكثر الآن.. أنا سعيد جدًّا بالدعم، نحن متحدون للغاية ولا يهمنا سوى شيء واحد وهو فوز ريال مدريد”.

وكان اسم بيل ارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في إنجلترا خلال صيف 2019.