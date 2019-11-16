تأجيل الدوري ضار أم مفيد للأندية؟

المواطن - محمد سمعه

لا صوت يعلو فوق صوت حديث الشارع الرياضي السعودي عن احتمالية تأجيل بعض الجولات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24.

وفي هذا السياق قال الإعلامي أحمد المصيبيح: قرار مشاركة الأخضر في خليجي 24 جاء مفاجئًا للجنة المسابقات، ولا يمكن لومهم على هذا الأمر، وأنت تلعب دوري محترفين، والتأجيل أصعب الأمور، ولكن الأسلم من وجهة نظري هو تأجيل الدوري السعودي؛ تجنبًا لـ ظلم بعض الأندية.

وأضاف المصيبيح: يجب أن تتم المشاركة بالمنتخب السعودي الأول، وأن يكون المنتخب منظمًا؛ لأنها بطولة قوية، والأسلم هو تأجيل الدوري.

أما الإعلامي الرياضي سليمان الجابري فقال: الجولة القادمة من الدوري السعودي ستُلعب، ولكن الجولة الـ11 والـ12 سيتم تأجيلها، وأرى أن هذا الأمر منطقي إذا كان هذا توجه الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتابع الجابري: مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ستُقام خلال تأجيل الجولتين الـ11 والـ12، ويُلام اتحاد القدم أنه لم يوضح الإستراتيجية التي سيسير عليها الدوري، سواء بالتأجيل أو باستكماله بعد الموافقة على المشاركة الخليجية.

وفي وقت سابق، أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن اتحاد القدم سيجتمع مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ورابطة دوري المحترفين والأندية لتحديد الإستراتيجية المتبعة بالفترة المقبلة، بعد مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 24.

وقال المسحل لـ قناة 24 الرياضية: لدينا اجتماع مع الجهاز الفني للأخضر وأيضًا مع رابطة الدوري والأندية؛ لوضع الإستراتيجية المتبعة بعد مشاركة الأخضر في البطولة الخليجية.

وأضاف المسحل: الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لن يتم تأجيلها وستُقام في موعدها ونعلم أن الوقت ضيق؛ لأن البطولة ستنطلق بعد أقل من 13 يومًا، ولكننا سنجتمع وسنحدد الإستراتيجية المناسبة بالتشاور مع كل الأطراف.