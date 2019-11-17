تأجيل الدوري يُساعد الأخضر على التألق

المواطن - مروة نبيل

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 24″، ليُطالب البعض بتأجيل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الظهور بشكل مميز.

تأجيل الدوري

وتحدث الإعلامي الرياضي سليمان الجابري عن مشاركة الأخضر في خليجي 24 قائلًا: “تأجيل جولتين من بطولة الدوري بسبب مشاركة المنتخب في بطولة الخليج حل منطقي”.

وتابع الجابري خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “رينارد لازال في مرحلة التعرف على اللاعبين لذلك لا بد أن يشارك منتخبنا بالفريق الأساسي في بطولة الخليج”.

وفي السياق ذاته، علق الإعلامي الرياضي عبدالله العمري قائلًا: “أنا مع إيقاف المنافسات المحلية أثناء مشاركة المنتخب لكي يقف الجميع مع الأخضر”.

وأضاف خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “منتخبنا مؤهل للمنافسة على اللقب الخليجي والأهم أن يتعرف رينارد على اللاعبين بشكل أكبر”.

الأخضر في كأس الخليج

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس الخليج بصحبة منتخبات الكويت والبحرين، وعُمان حامل لقب النسخة الماضية.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي قد قرر أن تنطلق بطولة خليجي 24، يوم 26 بدلًا من 24 نوفمبر الجاري، وتنتهي منافساتها في الثامن من شهر ديسمبر المقبل، نظرًا لمشاركة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.