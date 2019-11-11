تأجيل جلسة البرلمان اللبناني لدواعٍ أمنية

المواطن - متابعة

أعلن نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أنه تقرر تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة يوم الثلاثاء لمدة أسبوع؛ وذلك لدواعٍ أمنية.

يأتي هذا بعدما دعا المحتجون إلى منع الوصول إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت يوم الثلاثاء.

وكانت نقابات واتحادات عمالية في لبنان دعت إلى الإضراب العام في جميع أنحاء البلاد، غدًا الثلاثاء، وسط استمرار المظاهرات والاحتجاجات بمختلف المناطق والساحات، مع دخول الحراك الشعبي، يومه السادس والعشرين.

وأعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي في لبنان بدء إضراب مفتوح، والتوقف عن العمل في شركتي ألفا وتاتش بدءًا من الثلاثاء في الفروع الرئيسية وفي كل المناطق؛ اعتراضًا على “حرمانهم من مكتسباتهم وخصم 30 بالمائة من دخلهم السنوي، بما ينعكس الوضع كارثيًّا على معيشة أكثر من 2000 عائلة”.

بدوره أعلن مجلس اتحاد موظفي المصارف في لبنان الإضراب العام في القطاع المصرفي، داعيًا إلى التوقف عن العمل صباح الثلاثاء حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكل الطبيعي المعتاد.

من جانبه، دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين إلى الإضراب العام الثلاثاء والتظاهر أمام مجلس النواب، والمشاركة بكل التحركات في مختلف المناطق وبكل الساحات.