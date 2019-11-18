تأجيل جولتين من الدوري بسبب الأخضر

المواطن - مروة نبيل

عقد رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، وممثلي الأندية التي لديها لاعبون دوليون في المنتخب الأول والأولمبي.

وأكد المسحل على أهمية مشاركة المنتخبات بشكل مشرف في البطولتين القادمتين، وكأس الخليج العربي الـ24 للمنتخب الأول لكرة القدم، وكأس آسيا تحت 23 عامًا للأخضر الأولمبي.

وشهد الاجتماع الاتفاق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين وممثلي الأندية على ما يلي؛ إقامة الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موعدها، مع تقديم موعد بداية مباراة النصر والوحدة إلى الساعة 6:20 مساء.

وتم تأجيل الجولتين 11 و12، أثناء مشاركة المنتخب الأول لكرة القدم في كأس الخليج العربي، وإقامة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين خلال خليجي 24 في الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر، ودور الـ16 والـ8 في يناير المقبل.

وسينطلق معسكر المنتخب الأولمبي، يوم 15 ديسمبر المقبل، كما ستقوم لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بإعادة جدولة الجولات (11- 15) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم رئيس اتحاد الكرة شكره وتقديره إلى رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين وممثلي الأندية المشاركة على تعاونهم الكامل فيما يخدم مشاركات المنتخبات الوطنية.