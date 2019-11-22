تأجيل قرعة كأس الملك سلمان 24 ساعة

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن موعد إجراء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة من كأس خادم الحرمين الشريفين سيكون يوم الثلاثاء 26 نوفمبر بدلًا من الاثنين 25 نوفمبر.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر، أن القرعة ستُسحب في تمام السادسة مساءً في فندق ماريوت الرياض- طريق خريص.

جدير بالذكر أن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الملك ستُقام في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل.

وتأهل إلى دور الـ32 كل من “جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، المجزل، أبها، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الاتفاق، الطائي، ضمك، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، الاتحاد، العدالة، النصر، أحد، الرائد، التعاون، الفيصلي، الشباب”.