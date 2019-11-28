تأجيل مباراة #الهلال و #الفيصلي حال عبوره لنصف نهائي المونديال

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تأجيل مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حال عبر الزعيم لدور الأربعة في مونديال الأندية.

وسيخوض الهلال مباراته الأولى في مونديال الأندية بقطر ضد نادي الترجي التونسي بطل إفريقيا يوم 14 ديسمبر المقبل.

وفي حال فاز الهلال على الترجي فسيواجه نادي فلامنجو البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية في دور نصف النهائي يوم 17 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر في الأصل، إقامة مباراة الهلال والفيصلي يوم 21 ديسمبر المقبل، لكن سيتم تأجيلها لموعد لاحق في حال وصل الهلال لدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير صحافية سعودية أن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو استقر على إعادة بعض محترفي الهلال غير المقيدين في القائمة الآسيوية إلى قائمة الزعيم في مونديال الأندية.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 7 أجانب في صفوفه، غاب منهم الثلاثي السوري عمر خربين، البرازيلي كارلوس إدواردو والكولومبي جوستافو كويلار عن القائمة الآسيوية وفقًا للوائح التي تسمح بمشاركة 4 محترفين فقط.