تأسيس مركز التحول الرقمي في الجوازات

المواطن - واس

أصدر مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيي قرارًا بتأسيس مركز التحول الرقمي، يتولى مهام تسريع مسيرة التحول الرقمي لتصبح التقنية الرقمية المحرك الأساسي لتطوير أعمال القطاع في جميع وحداته التنظيمية لتتوافق مع الأولويات الوطنية التي تخدم تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وسعيًا لتطوير منظومة العمل وتقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية.

ويأتي قرار تأسيس مركز التحول الرقمي الذي تضمن تكليف المقدم ماجد بن سليمان الرويثي مديرًا له امتدادًا لجهود المديرية العامة للجوازات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين وكذلك منسوبي الجوازات، وضمان تنفيذها على بنية تحتية رقمية ذات كفاءة عالية.

وينفذ المركز عدد من المهام لضمان حوكمة التحول الرقمي وفقًا لإطار عمل مؤسسي متكامل مبني على أفضل الممارسات والخبرات العلمية والعالمية وكذلك للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتحسين الأداء المؤسسي في المديرية العامة للجوازات من خلال إعادة هندسة الإجراءات والعمليات لتمكين الوحدات التنظيمية لتحويل أعمالها إلكترونياً، كما يركز المركز على تطوير الكوادر البشرية من منسوبي القطاع في جميع جوانب التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات سباقة في التحول الإلكتروني من خلال تقديم العديد من خدماتها الرئيسة عبر منصة أبشر ومقيم، كما ساعدت العديد من الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي من خلال الربط مع خدماتها الرئيسة.

وتواصل الجوازات العمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة بالدولة لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة في مجال التحول الرقمي.