تألق أمرابط يُهدد انتفاضة #الفيصلي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

ظهر المغربي نور الدين أمرابط بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراة الفيصلي اليوم.

وأصبح نور الدين أمرابط ثالث لاعب يُساهم في تسجيل 3 أهداف خلال مباراة واحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح في إحراز هدف وصناعة هدفين ضد أبها.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن 46% من صناعة أمرابط سجلها مواطنه عبدالرزاق حمداالله، حيث أحرز 6 من أصل 13 فرصة صنعها.

النصر ضد الفيصلي

ويلعب النصر ضد الفيصلي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع عنابي سدير صاحب المركز الرابع.

يُذكر أنه في حال نجح النصر أو الفيصلي في تحقيق الفوز في المباراة المؤجلة، فإن الفريق الفائز سيتعادل في عدد النقاط مع الهلال متصدر الترتيب برصيد 20 نقطة.