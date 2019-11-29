تاريخ مواجهات المنتخب السعودي أمام #البحرين

المواطن - محمد سمعه

يبحث المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن تحقيق الفوز الرابع في تاريخ مواجهاته مع منتخب البحرين، وذلك عند لقائهما غدًا السبت في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الخليج.

وقبل مباراة الغد، تقابل المنتخب السعودي مع شقيقه البحريني في سبع مباريات، حيث فاز الأخضر في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاثة لقاءات، وكان الفوز من نصيب المنتخب البحريني في مباراة واحدة.

وستُقام مباراة السعودية والبحرين غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وكان الأخضر خسر في الجولة الأولى من المنتخب الكويتي بثلاثية مقابل هدف، أما المنتخب البحريني فتعادل بدون أهداف مع منتخب سلطنة عُمان.

وسيقاتل الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام البحرين للإبقاء على حظوظه في المنافسة على البطولة الخليجية.

وعاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الخميس إلى تدريباته، وذلك استعدادًا لمواجهة البحرين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج لكرة القدم.

ويواصل الأخضر اليوم الجمعة تدريباته على ملعب التدريب بأسباير في تمام السادسة مساءً.