تاريخ نتائج #الهلال في النهائيات الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أوراوا الياباني، يوم الأحد الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في الفوز على أوراوا الياباني بهدف دون رد، سجله البيروفي أندريه كاريلو في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

الهلال في النهائيات الآسيوية:

وسبق أن خاص الهلال 5 نهائيات آسيوية بنظام الذهاب والإياب، فاز مرتين وخسر 3 مرات، ولم ينجح في الفوز في مباراة العودة سوى مرة وحيدة فقط، مقابل 3 تعادلات، وخسارة واحدة.

وتُعد هذه المرة الثالثة خلال آخر 5 سنوات التي يلعب فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة، ولكنه سيدخل مباراة أوراوا بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب.

وجاءت نتائج الهلال في النهائيات الآسيوية، كالتالي؛ فاز على بوهانغ الكوري الجنوبي بهدف دون رد في السوبر الآسيوي 1997، قبل أن يتعادل بنتيجة 1/ 1 خارج أرضه، ليتوج باللقب.

وحقق الهلال لقب السوبر الآسيوي 2000، بعد فوزه ذهابًا خارج أرضه على شيميزو الياباني بهدفين مقابل هدف، وتعادله على ملعبه بنتيجة 1/ 1، وخسر اللقب ذاته عام 2002، بعد هزيمته بركلات الترجيح ضد سوون الكوري، حيث خسر ذهابًا بهدف نظيف، وفاز إيابًا بالنتيجة ذاتها.

وخسر الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2014 ضد سيدني الأسترالي بهدف دون رد؛ تعادل سلبيًّا على أرضه، وتعادل الزعيم إيجابيًا بنتيجة 1/ 1 أمام أوراوا الياباني في نهائي البطولة القارية 2017، قبل أن يخسر بهدف نظيف، ليخسر اللقب.