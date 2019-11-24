تجدد المواجهات بين المحتجين والأمن بالعراق

المواطن - متابعة

استيقظ العراق صباح الأحد على خبر تجدد الاشتباكات والمواجهات الدامية ليلاً في بغداد والناصرية وكربلاء.

وسقط قتيلان في اشتباكات بين متظاهرين والأمن في بغداد والناصرية ليل السبت، فضلا عن تجدد المواجهات في ساحات كربلاء.

وتداول ناشطون مدنيون لقطات مصورة من ساحة الوثبة تظهر إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، وسط عمليات كر وفر نجحت خلالها قوات الأمن في استعادة جسر الأحرار في العاصمة العراقية، ودفعِ المتظاهرين إلى ساحة الوثبة القريبة من جسر السنك.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتيل وإصابة عدد من الجرحى وفق ما أكدت مصادر أمنية للعربية.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أفادت وكالة “أسوشيتيد برس” بمقتل متظاهر وإصابة أكثر من 10 بجروح في اشتباكات قرب جسر الأحرار.

وفي الجنوب قُتِل شخص وأصيب 10 أشخاص بحالة اختناق في اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية ومتظاهرين في الناصرية.

وتمكن محتجون في قضاء البطحاء غرب الناصرية من قطع الطريق المؤدي إلى محافظة السماوة، كما قاموا بحرق الإطارات، قبل أن تعيد قوات الأمن فتح الطريق وتفريق المتظاهرين، الذين قام بعضهم بالسيطرة على جسر النصر وسط المحافظة وإغلاقه.

كما تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين في شوارع وساحات رئيسية وسط مدينة كربلاء،

وأقدم المتظاهرون على رشق قوات الأمن التي تقف خلف الحواجز التي تؤدي إلى مجمع المباني الحكومية بالحجارة، ما دفع قوات الأمن إلى الرد بنفس الطريقة، وأكدت المصادر وقوع عدة إصابات في صفوف الطرفين.