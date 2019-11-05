تجربة رائدة.. كيفية شحن الهاتف دون كهرباء!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كيف يمكنك شحن هاتفك عندما لا تكون لديك كهرباء في المنزل؟ سؤال يراود الكثير من مستخدمي الهواتف، خاصة في المنطق التي تشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي.

وفي رواندا، على سبيل المثال، تعد عربة شحن الهواتف التي تعمل بالطاقة الشمسية إحدى الخيارات.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، تُعرف عربات شحن الهواتف باسم “Shiriki”، وهي مزودة بألواح شمسية بقوة 100 وات، ويمكنها شحن ما يصل إلى 30 هاتفًا في وقت واحد، بالإضافة لكونها نقطة اتصال واي فاي.

ويدفع المستخدمون 5 سنتات لشحن الهاتف بالكامل (نحو 18 هللة)، في الأكشاك التي طورتها منصة الطاقة المتجددة الإفريقية (ARED)، ويمكنهم أيضًا الاشتراك في StarTimes، وهي شبكة تلفزيون مشهورة في المنطقة.

وتحظى الهواتف الذكية بشعبية في رواندا، ولكن الحصول على الكهرباء أمر عسير هناك، 34% فقط من السكان يحصلون عليها، وهنا يظهر دور مراكز ARED في كونها تساعد الروانديين على اتصالهم بهواتفهم.

وقال هنري نياكاروندي، رجل أعمال من مواليد رواندا، نشأ في بوروندي وانتقل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، إن الحاجة إلى محطات الشحن أصبحت واضحة له في كل زيارة لوطنه، ورأى في ذلك فرصة لبدء عمل تجاري يمكن أن يوفر وظائف في بلده، فعاد إلى رواندا في عام 2013 لإطلاق مشروع ARED.

ويعمل الآن 68 كشكًا في رواندا، وخدموا 200 ألف عميل في السنوات الست الماضية، وتم من خلالها إتمام 500 ألف معاملة رقمية، حيث أن العديد من الروانديين في المناطق الريفية، يعتمدون على الهواتف المحمولة في سداد المدفوعات.

ومنذ عامين، توسعت الشركة إلى أوغندا بتمويل من “غراي ماترز كابيتال”، ومقرها الولايات المتحدة، ويعمل الآن 10 أكشاك هناك، وتتلقى ARED أيضًا دعمًا من صندوق مايكروسوفت، وتم جمع 275 ألف دولار على أحد مواقع التمويل الجماعي الألمانية العام الماضي.

تأثير اجتماعي:

وبجنب الربح، يأمل رجل الأعمال الطموح في إحداث تأثير اجتماعي، حيث يتم تقديم محتوى صحي وتعليمي من الخدمات الحكومية عبر تطبيق غير متصل بالإنترنت، بحيث لا يضطر المستخدمون إلى الدفع مقابل الوصول إلى شبكة WiFi للحصول عليه، كما يتم تأجير الأكشاك مجانيا للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة في رواندا، وللجمعيات الخيرية ومخيمات اللاجئين في أوغندا.