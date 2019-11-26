تحت رعاية وزير الداخلية .. “المواطن” توثق اليوم التاريخي للجوازات

المواطن - تصوير : خالد الحمودي - الرياض

تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ، دشّنت المديرية العامة للجوازات مساء أمس الاثنين، المقر الجديد للمديرية العامة ومعهد الجوازات في حفل حضره مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني.

يوم تاريخي:

وشهدت الجوازات يومًا تاريخيًّا للمديرية ومنسوبيها بتدشين المقر الجديد والمعهد الذي يأتي ضمن سلسلة مشاريع المقرات الأمنية للقطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تشرف عليه وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية، وستسهم في خلق بيئات عمل ذات معايير عالية، ليكون اليوم خالدًا في تاريخ المديرية بافتتاح المقرات الجديدة، وشاهدًا على التطور الأمني والخدمي في جميع القطاعات الأمنية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبدعم ومتابعة من وزير الداخلية.

مواصفات المبنى الجديد:

وبحسب ما ذكر مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، يقع المبنى الجديد للجوازات شرق مدينة الرياض على مساحة 202 ألف متر مربع، ويتكون من 23 مبنى لإدارات المديرية وأخرى للخدمات وصالات للمناسبات.

وروعي عند تخطيط المبنى وتنفيذه أدق الاعتبارات الفنية والهندسية والأمنية، التي من شأنها أن توفر بيئة عمل مناسبة لمنسوبي ومنسوبات القطاع، كما تضم المباني عددًا من المكاتب الإدارية بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 5100 موظف وعدة قاعات للاجتماعات، إضافة إلى صالة لكبار الشخصيات وقاعة للمحاضرات مجهزة بأحدث الأجهزة وبطاقة استيعابية تتجاوز 555 شخصًا.

ويضم مبنى الجوازات الجديد أيضًا، مبنى للضيافة يحتوي على 84 غرفة، وهو مجهز بقاعات استقبال وصالات جلوس وقاعة متعددة الأغراض، ومواقف للسيارات بطاقة استيعابية تتسع إلى 1550 مركبة، فيما تم تجهيز المبنى النسائي والذي يستوعب 200 موظفة.

معهد الجوازات:

وبالنسبة إلى مبنى معهد الجوازات، فأقيم على مساحة إجمالية تبلغ 230 ألف متر مربع، ويتكون من 21 مبنى، ويحتوي مبنى الفصول التعليمية على 8 قاعات تدريبية و36 فصلًا دراسيًّا، بطاقة استيعابية إجمالية 900 متدرب، إضافة إلى قاعة للمؤتمرات والمحاضرات وإستاد رياضي وميدان للتدريب.