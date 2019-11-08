تحديث iOS يصلح مشاكل كبرى في آيفون

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أصدرت شركة آبل تحديثًا لنظام iOS وiPadOS، يعمل على إصلاح مشكلة محبطة للعديد من المستخدمين، تؤدي إلى إغلاق التطبيقات في الخلفية بشكل أسرع بكثير من المعتاد، حتى الانتقال بين تطبيقين يسبب تحميل نوافذ Safari من البداية أو فقدان مكانك في مقاطع يوتيوب.

وبحسب موقع “ذا فيرج” التقني، التحديث الجديد يحمل ترقيم iOS 13.2.2، ويعالج مشكلة فقد إشارة الهاتف المحمول مؤقتًا بعد المكالمة، أو عدم إتاحة بيانات الجوال متاحة مؤقتًا مثل عند الخروج من محطات المترو.

ومن المتوقع أن يصلح أيضًا، مشكلة الملء التلقائي لكلمات المرور في التطبيقات، وعدم ظهور لوحة المفاتيح عند استخدام البحث، وعدم الذهاب للشاشة الرئيسية عند السحب، وانقطاع الشحن عند استخدام ملحقات التي تعمل بالطاقة YubiKey Lightning، ويصلح ثغرة تتسبب في عدم إمكانية قراءة بعض الردود على رسائل S/MIME بين حسابات Exchange.

ويجب أن يكون التحديث متاحًا الآن من قائمة الإعدادات.