تحديد موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، عن موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، المؤجلة من الجولة العاشرة ضمن منافسات الليغا.

وأكد بيان رابطة الليغا، الذي نُشر عبر حسابهم على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الكلاسيكو الإسباني سيُقام يوم 18 ديسمبر المقبل، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وكان من المقرر إقامة مباراة برشلونة وريال مدريد يوم 26 أكتوبر الماضي في معقل “كامب نو”، ولكن تم تأجيله بسبب المظاهرات في إقليم كتالونيا، واتفق الناديان على تأجيل المباراة إلى شهر ديسمبر المقبل.

وحاولت رابطة الدوري الإسباني، إقامة الكلاسيكو في توقيت مبكر، من أجل السماح للمتابعين من دول شرق قارة آسيا لمتابعة المباراة، لكن فشلت محاولاتها، لتقام المباراة في المساء.