تحذيرات لأهالي جازان من التقلبات الجوية
تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

تحذيرات لأهالي جازان من التقلبات الجوية

2019/11/23
الساعة 2:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفرسان.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً – بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار ونشاط في الرياح السطحية على العديد من محافظات ومراكز المنطقة.
وأهابت المديرية بالجميع للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت مديرية الدفاع المدني بجازان أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

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