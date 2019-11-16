تحذيرات من أمطار طريق الطائف – الباحة

المواطن - الباحة

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، اليوم السبت، من هطول أمطار على أجزاء متفرقة من طريق الطائف – الباحة (بني سعد).

وشدد المركز، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ما تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض, المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان, وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.