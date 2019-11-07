تحذيرات من تقلبات جوية على الشرقية بدءًا من غد الجمعة

المواطن - الشرقية

أعلن الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، عن تأثر محافظات المنطقة بحالة من عدم الاستقرار في الطقس تبدأ يوم غدٍ الجمعة وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أنه بناء على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق.

وأضاف الشهراني أن الحالة تشمل بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، الجبيل، القطيف، الأحساء، الدمام)، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة السرعة تصل إلى (45كم/س) أو أكثر وتثير الأتربة والغبار، خصوصًا خلال النهار وتبدأ الحالة ابتداءً من مساء يومي الجمعة والسبت تاريخ 11-12 / 3 / 1441 هـ حتى يوم الاثنين تاريخ 14 / 3 / 1441هـ.

كما دعا المقدم الشهراني، جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر في حال هطول الأمطار والسيول، وذكر أن الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته من خلال الرقم 998.