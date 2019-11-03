تحذيران عاليا المستوى من الأمن السيبراني بشأن أبل وجوجل كروم

المواطن - الرياض

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرين أمنيين عاليي المستوى خاصين بأجهزة أبل، والمتصفح جوجل كروم.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إن شركة أبل أصدرت تحديثات لمعالجة عدة ثغرات في بعض منتجاتها، وأن التهديد يتعلق بثغرات تمكن المهاجم من تنفيذ أعطال في الذاكرة وبرمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة من المتجر الرسمي الخاص بشركة أبل.

وبالنسبة إلى جوجل كروم، فقال المركز: إن شركة جوجل أصدرت تحديثًا لمعالجة ثغرتين في متصفح كروم لأنظمة linux وmac، تمكنان المهاجم من استغلالهما في جذب المستخدم إلى زيارة صفحة خبيثة، ناصحًا المستخدمين بتحديث المتصفح إلى النسخة الجديدة.