تحذير.. آلام الرقبة قد تكون مؤشرًا على الإصابة بمرض خطير

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يؤكد الأطباء أن سرطان البنكرياس ينجم عن النمو غير الطبيعي وغير المنضبط للخلايا في البنكرياس، وهي غدة كبيرة تشكل جزءًا من الجهاز الهضمي. بينما يتم الخلط بين الأعراض بسهولة مع الحالات الأقل خطورة، فإن اكتشاف العلامات التحذيرية سيؤدي إلى تحسين فرص الشفاء.

ويصيب سرطان البنكرياس الرجال الأكبر سنًا، حيث يتم تشخيص حوالي نصف الحالات الجديدة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، ولا يسبب ورم البنكرياس عادة أي أعراض، مما قد يجعل من الصعب تشخيصه.

وفقًا لهيئة الصحة البريطانية، فإن أحد الأعراض الموضعية الأولى لسرطان البنكرياس هو الألم في منطقة الرقبة أو الظهر أو المعدة، والذي قد يأتي ويذهب في البداية وغالبًا ما يكون أسوأ عند الاستلقاء أو بعد تناول الطعام.

كما تفسر جمعية سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة، فإنه يبدأ غالبًا كإزعاج عام أو ألم في منطقة البطن يمكن أن ينتشر إلى الظهر، بالإضافة إلى الألم في المعدة أو العنق أو الظهر، يمكن أن يكون فقدان الكثير من الوزن دون سبب معين من أعراض سرطان البنكرياس.

سرطان البنكرياس يمكن أن يسبب أيضا اليرقان، وتشمل علامات اليرقان اصفرار الجلد والعينين والبول الداكن وشحوب البراز والحكة. وقد تظهر أيضًا أعراض مرض السكري عند الإصابة بسرطان البنكرياس.

وليس من المفهوم تمامًا ما الذي يسبب سرطان البنكرياس، لكن بعض عوامل نمط الحياة قد تزيد من خطر إصابة الشخص به، لذلك لا بد من اتباع نمط حياة صحي لتقليل الخطر، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.