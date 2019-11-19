تحذير أمني بشأن جوجل كروم
يجب تحديث المتصفح للنسخة الأحدث

تحذير أمني بشأن جوجل كروم

2019/11/19
الساعة 11:38 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، مساء اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًّا عالي المستوى بشأن تحديث أمني في متصفح جوجل كروم.

وقال المركز بحسب ما ذكر عبر حسابه بموقع “تويتر”: إن شركة جوجل أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة (windows، Mac، Linux)، موضحًا أن التهديدات تتمثل في عدم استجابة المتصفح مما يؤدي إلى إغلاقه بشكل مفاجئ، إضافة إلى تمكن المهاجم من استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة.

كما أوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بتحديث المتصفح إلى النسخة الأحدث عبر الرابط هنا 

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