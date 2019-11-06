تحذير.. ضوء غرفتك يقتلك خلال نومك!

المواطن - متابعة

هل كنت تعلم أن ضوء غرفة نومك يقتلك في صمت؟.. معلومة جديدة وعجيبة ربما لم تكن تعرفها أو تنتبه لها وأنت تهيئ حجرة نومك بالموسيقى والضوء الهادئ قبل نومك.

بحسب “ديلي ميل”، لن يكون لك وضع مفضل للنوم، أو طقس يساعد على الاسترخاء خاصة ما يتعلق بدرجة الإضاءة المفضلة لغرفة النوم.

الدراسة الحديثة، كانت قاطعة بشأن أن يحرص الناس على النوم في غرفة مظلمة تمامًا، للتقليل من احتمال الإصابة بالأزمات القلبية وأمراض القلب والشرايين المختلفة.

الدراسة قام بها فريق علمي ياباني بكلية الطب في جامعة يابانية، حيث وجد الفريق أن التعرض- ولو بقدر ضئيل- للضوء أثناء النوم، مرتبط ارتباطًا قويًّا بزيادة تصلب الشرايين، والذي يعتبر السبب الرئيس لأغلب الأمراض القلبية.

الدراسة تابعت أكثر من ألف شخص بالغ من الرجال والنساء، لمدة 3 سنوات، تأكد خلالها أن الضوء المتسرب إلى داخل العين أثناء النوم، حتى لو كان قادمًا من عمود إنارة بالشارع أو من القمر، يضر بحالة الشرايين بعدد من الأماكن الحيوية بالجسم، ويزيد احتمال إصابة الشرايين بالتصلب عندما يكون الشخص قد اعتاد النوم في مكان معرض للضوء لسنين طويلة.

يكمن السبب وراء هذه العلاقة- غالبًا- في تقليل الضوء المتسرب للعين من كفاءة عمل الهرمون الليلي، المسمى “ميلاتونين”، والهرمون يلعب دورًا مهمًّا في تجديد حيوية الجسم وصيانته أثناء النوم، من خلال القيام بعدة أمور، منها ضبط ضغط الدم وتعزيز الدورة الدموية ومحاربة الالتهابات.