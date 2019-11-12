تحذير.. كارثة على طريق الميناء في جدة!

المواطن - جدة

وثق أحد المواطنين مخالفة خطيرة يرتكبها عدد كبير من قائدي السيارات بطريق الميناء بجدة، باستخدامهم الخاطئ لما يسمى بـ كتف الطريق بعد الأفرع الثلاثة للطريق الكبير.

وشرح المواطن في فيديو متداول بين عدد كبير من المغردين، أن طريق الميناء به ثلاثة أفرع رئيسية شرعية، وهناك فرع يسمى بكتف الطريق يستخدمه قائدو السيارات دون رقابة من جهاز المرور، مؤكدًا أن جهاز المرور غائب تمامًا عن رقابة هذا الكتف؛ ما قد يتسبب في كارثة بسبب الرعونة.