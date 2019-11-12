تحذير.. كارثة على طريق الميناء في جدة!
استخدام خاطئ لكتف الطريق

تحذير.. كارثة على طريق الميناء في جدة!

2019/11/13
الساعة 12:07 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - جدة

وثق أحد المواطنين مخالفة خطيرة يرتكبها عدد كبير من قائدي السيارات بطريق الميناء بجدة، باستخدامهم الخاطئ لما يسمى بـ كتف الطريق بعد الأفرع الثلاثة للطريق الكبير.

وشرح المواطن في فيديو متداول بين عدد كبير من المغردين، أن طريق الميناء به ثلاثة أفرع رئيسية شرعية، وهناك فرع يسمى بكتف الطريق يستخدمه قائدو السيارات دون رقابة من جهاز المرور، مؤكدًا أن جهاز المرور غائب تمامًا عن رقابة هذا الكتف؛ ما قد يتسبب في كارثة بسبب الرعونة.

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احمد الاسمري
ضيف
احمد الاسمري

تبغى يعطوك جايزه والله انك اهبل المفروض يسلخوك ياشاطر بمخالفه استخدام الجوال أثناء السير 500.وتصوير 1000 عشان تترك القافه

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