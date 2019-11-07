تحذير لأهالي الشمالية بسبب الطقس: ابقَوْا في أماكن آمنة

تحذير لأهالي الشمالية بسبب الطقس: ابقَوْا في أماكن آمنة

2019/11/07
الساعة 11:50 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الشمالية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود ‎الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر وفقاً للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى متغيرات جوية تبدأ من يوم غد الجمعة وتستمر إلى منتصف الأسبوع المقبل، قد يصحبها أمطار رعدية من المتوقع أن تتأثر بها عدد من مناطق المملكة ومنها الشمالية ومحافظاتها.

‏‎وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد، فهد بن الأسمر العنزي، بالمواطنين والمقيمين ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الدفاع المدني، وعدم المخاطرة بالنزول إلى الأودية أو محاولة عبور السيول ومراعاة البقاء في الأماكن الآمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مواقع الخطر ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمدني للاطلاع علی إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وكذلك التغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية.


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