تحذير من أمطار رعدية على محافظات مكة حتى التاسعة

تحذير من أمطار رعدية على محافظات مكة حتى التاسعة

2019/11/08
الساعة 11:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في الرؤية الأفقية على محافظات الطائف، وأضم، والعرضيات، والعاصمة المقدسة والكامل وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.


‎وسوم

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