تحذير من الأمن السيبراني بشأن Avast

المواطن - الرياض

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا متوسط المستوى، من تحديث Avast لمعالجة ثغرة أمنية.

وأوضح المركز، في بيان له، اليوم الاثنين، أن التهديد يتمثل في أنه يمكن للمهاجم عن بعد استغلال الثغرة بشن هجمة البرمجة، حيث يقوم المهاجم بحقن النافذة المنبثقة التنبيهات البرنامج بكود برمجي خبيث.

وأوصى المركز بتحديث المنتج إلى نسخة 19.4، باستعمال إحدى الطريقتين: