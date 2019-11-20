تحذير من النظر لمجرى السيل

المواطن - الرياض

دعا الدفاع المدني إلى اتباع إجراءات السلامة وعدم المجازفة أثناء هطول الأمطار.

ونشر الدفاع المدني إنفوجرافيك أكد فيه على ما يجب وما لا يجب فعله عند هطول الأمطار حيث تضمنت النصائح ما يلي:

– لا تجازف بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك

– لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

– عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار.

– قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

– عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول، فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة.

– اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، فقد تؤدي الأمطار الغزيرة وجريان المياه إلى ميل في مكان ما أو انجراف الطريق، فكن حذرًا عند القيادة.

– النظر لمجرى السيل قد يسبب الدوار مما قد يؤدي للسقوط.